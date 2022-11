Mônica Benini desabafa após ser criticada por pintar as unhas do filho: Uma criança que está brincando de ver sua unha colorida

21/11/2022 | 15:11



O que era para ser um momento divertido entre mãe e filho acabou causando dor de cabeça em Mônica Benini, esposa do cantor Junior Lima.

Tudo começou após a designer compartilhar um registro ao lado do primogênito, Otto, de apenas cinco anos de idade. Na imagem, mãe e filho apareceram com as unhas pintadas de vermelho.

Hoje a gente resolveu pintar a unha igual. Gente, não é a mão da Lara. Jamais pintaria a unha de uma bebê. É a mão do Otto mesmo.

Momentos após a publicação, Mônica retornou às redes para rebater alguns comentários maldosos:

Quando postei a unha do Otto, que pela primeira vez achou graça na unha colorida e que pediu para pintar da sua cor favorita, confesso que esqueci que a gente ainda vive em uma sociedade em que rosa é para meninas e azul é para meninos. Gente, é uma criança de 5 anos, que está brincando de ver sua unha colorida. Sem mais por agora. Vou voltar para elaborarmos mais esse assunto, porque nem estou sabendo por onde começar.