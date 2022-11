Gabriel Leone é o ator mais cotado parar viver Ayrton Senna em série

21/11/2022 | 15:11



abriel Leone como Ayrton Senna? Segundo informações da colunista Patrícia Kogut, o ator seria o nome mais cotado para viver o piloto de Fórmula 1 na futura série da Netflix, que contará com direção de Vicente Amorim.

Tomando como ponto de partida o início da carreira automobilística do atleta, com o momento em que ele se muda para a Inglaterra para competir na F1600, a produção, realizada em parceria com a família de Senna, contará com oito episódios. Apesar de ter sofrido um adiamento, a jornalista informa que as gravações acontecerão em locações dentro e fora do Brasil, retratando lugares onde o atleta viveu - como a casa onde passou a infância, em São Paulo.

Kogut ainda revela que, inicialmente, Chay Suede era o nome cotado para viver o piloto. No entanto, o famoso decidiu renovar o contrato com a TV Globo e integrou o elenco da novela Travessia.