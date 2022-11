Congresso da Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer reúne voluntários

Coluna Social



Troca de conhecimento e experiências fizeram parte da 15ª edição do Congresso da Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer realizada em São Bernardo, no Salão Nobre da Associação dos Funcionários Públicos entre os dias 8 e 10 de novembro.

O encontro, coordenado pela Rede Nacional de Combate ao Câncer e organizado pela Rede Feminina de Combate ao Câncer do Estado de São Paulo, reuniu cerca de 400 voluntários para uma programação com coquetéis, apresentações e palestras com especialistas que abordaram temas relacionado ao desempenho e atendimento à pacientes portadores da doença. Dentre os palestrantes, estavam Mônica Carneiro, Alice Jorge Dino, Jaime Ribeiro, Eliana Medeiros, Paulo Benevento, Odamar Versolatto, Tadeu Vieira, Simone Cortes, Lenora Campelo e Celso Vick.

A princípio, a organização previa um formato híbrido do congresso, mas o desejo dos participantes em estarem juntos fez com que o online fosse cancelado. Durante a ação, a entrada das presidentes estaduais com as respectivas bandeiras e a apresentação do hino das voluntárias foram momentos de destaque. “A importância do Congresso foi a interação das voluntárias das Redes de todo o Brasil na troca de informações sobre o trabalho desenvolvido em seus estados, além da capacitação através das palestras que por unanimidade foram consideradas excelentes”, conclui a presidente estadual da Rede Feminina, Valdinéia Cavalaro.

