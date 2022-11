Valmir Salaro relembra caso da Escola Base em documentário

Renan Soares

Do Especial para Diário



21/11/2022 | 14:41



Em 1994, um episódio abalava o noticiário brasileiro. Com uma reportagem no Jornal Nacional, Valmir Salaro foi o primeiro repórter a noticiar uma denúncia de assédio a crianças de quatro anos dentro da própria escola. A vida dos denunciados mudou para pior, devido à grande comoção popular. Apesar das acusações dos pais dos alunos e do primeiro delegado responsável pela investigação, o aprofundamento da apuração mostrou que, na verdade, os denunciados eram inocentes. Vinte e oito anos depois, Salaro enfrenta o passado e fica frente a frente com as verdadeiras vítimas do ocorrido.

Escola Base – Um repórter enfrenta o passado, traz a história revisitada em forma de documentário. “Vou voltar para uma história que há 27 anos me atormenta”, declara Valmir Salaro, sobre seu projeto junto ao jornalista Alan Graça Ferreira, seu amigo e colega em pautas. “Desde que eu soube que aquelas pessoas eram realmente inocentes, passei a falar sobre o caso e era uma voz solitária. Sempre sou convidado para falar sobre o assunto em faculdades de jornalismo. O Alan foi me convencendo que isso podia ser transformar num documentário”, explica Valmir, com 42 anos de experiência.

Os registros são dirigidos por Eliane Scardovelli e Caio Cavechini, convidados para dirigir a produção, aprovada em plena pandemia. “Para curar feridas, é preciso olhar para elas, e não existe um caminho fácil. Todo mundo, de alguma forma, já se deparou com uma situação parecida: há alguma mágoa, ou culpa, que, se ignoradas, crescem lentamente dentro da gente. E para resolver, ou pelo menos amenizar questões do passado e alcançar uma leveza maior, é preciso enfrentá-las. É isso que o documentário faz,” revela Eliane Scardovelli ao Diário. Para a diretora, foi um processo doloroso, mas muito verdadeiro e corajoso de Valmir Salaro.

Caio Cavechini conta à reportagem que Valmir revirou matérias de jornal e reportagens televisivas que evitou rever por muitos anos para o documentário. “Valmir entrou nessa história disposto a dialogar e sem saber qual seria a reação das vítimas da injustiça. Acho que isso é, sim, um enfrentamento do passado, e não foi fácil. Agora, enfrentar o passado não significa curar as feridas, resolver tudo e passar uma borracha. Desse enfrentamento surgiu reflexão, emoção e lições. Espero que para os entrevistados também, tocados pelo gesto do Valmir e com o distanciamento que o tempo proporciona,” reflete o diretor.

Além do documentário ser um tributo ao jornalismo, Alan Graça afirma que a ideia veio das conversas que tinha com Valmir. “Trabalho com Valmir há dez anos no Fantástico, sempre conversamos muito, inclusive sobre o caso Escola Base. Há uns oito anos, em uma dessas conversas, sugeri a ele reencontrar os donos da escola e que esse reencontro deveria virar um documentário. Quis mostrar um jornalista de um jeito mais humano. Acredito que esse filme pode aproximar as pessoas dos jornalistas,” conta Alan ao Diário. O jornalista diz ter ficado impressionado com a forma que as pessoas não reagiram bem aos primeiros contatos: “vi o tamanho do trauma que aquele caso tinha deixado nos acusados”.

Original Globoplay, o documentário Escola Base – Um repórter enfrenta o passado tem também roteiro de Bruno Della Latta. A produção já está disponível na plataforma.