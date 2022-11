Luca Latorre marca fase da carreira com show de lançamento do EP Nós Dois

Coluna Social



Luca Latorre realizou show inédito com as canções do EP Nós Dois no Fino da Bossa, em Pinheiros, na Capital, dia 3. O momento marcou o primeiro álbum solo do cantor são-bernardense em ascensão no cenário nacional, mesclando elementos do britpop à música brasileira (Nova MPB).

O show intimista para fãs e convidados contou com repertório de clássicos nacionais e internacionais, além das músicas autorais do EP e outros singles da carreira do cantor. A performance da canção “Quem é ela” teve a presença da cantora Lorenza Pozza, reconhecida como um dos maiores nomes da música de casamento no Brasil.

Luca passou por experiências internacionais, como o American Idol, e lançou, em 2019, seus primeiros singles: “Particular”, “Como Poderia Ser”, “Florescer” e “Canção Para Quando o Céu Brilhar”, feat. com Loraine Bittner, quando começou a se dedicar mais a sua carreira autoral

O artista reúne em Nós Dois os singles lançados mensalmente ao longo do ano, somados à inédita “Já Te Amo”. Foram 37 músicas feitas para serem selecionadas 6 do EP. O álbum está disponível nas principais plataformas digitais pelo selo Moringa Fresca e distribuição da Tratore.

Conversamos com o cantor que nos contou um pouco mais sobre a solidificação deste momento marcante. Confira:

Juliana Bontorim Convida: Como surgiu seu interesse pela música?

Luca Latorre: Minha mãe é musicista e, por mais clichê que possa parecer, desde os primeiros dias de vida “participava” das aulas de piano. Cresci ouvindo boa música desde cedo e, por volta dos 15 anos, comecei a encontrar na música uma forma de contornar a timidez. Primeiro cantando, depois tocando e compondo. Desde então foram 5 bandas, 2 CDs gravados e por último o EP solo.

JBC: Conte um pouco sobre a emoção de realizar o show de lançamento do EP

LL: É uma alegria imensa. A consolidação de um trabalho que começou há mais de um ano, desde as composições, definição de repertório, fotos, vídeos, clipe, divulgação, enfim, muita gente querida e importante envolvida para dar asas a esse projeto chamado de Nós Dois feito com muito amor e carinho nos detalhes e que compartilhamos com o mundo com votos de que as pessoas se identifiquem.

JBC: Quais foram suas inspirações para as canções do EP Nós Dois?

LL: As músicas falam muito do meu cotidiano, experiências e muito foi feito durante a pandemia alimentado por filmes, séries, lives, em um processo de amadurecimento, digamos que de reconstrução. Amores, esperança e aprendizado.

JBC: Destaque um dos seus momentos favoritos do show.

LL: A emoção de ter minhas canções cantadas pelo público como “Quem é Ela” que teve a participação da querida Lorenza Pozza, “Assunto nós dois”, faixa de trabalho do EP e que entrou na playlist Rock Leve do Spotify, “Já Te Amo” e “Florescer” dedicada ao meu afilhado nascido em fevereiro desse ano.

Foto: Isadora Baptista/Divulgação