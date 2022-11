Teatro SESC Santo André recebe espetáculo de Denise Fraga

Coluna Social



21/11/2022 | 13:12



Idealizado e criado pela atriz Denise Fraga, produtor José Maria e diretor Luiz Villaça, o espetáculo Eu de Você mostra histórias reais, pérolas da literatura, músicas, imagens e poesia até dia 17 de dezembro no Teatro do Sesc Santo André.

Acompanhada por uma banda de mulheres, a atriz comemora 35 anos de trajetória artística com a turnê de sua primeira peça solo cuja dramaturgia rompe as fronteiras entre palco e plateia, fato e ficção, vida e arte. “O espetáculo traz reflexões sobre o que nos mantém humanos num mundo em que as relações e os afetos ganham cada vez mais complexidade”, explica Denise.

No espetáculo, o humor cotidiano leva o público a rir das situações corriqueiras, na busca de ampliar a consciência, a sabedoria e trazer uma reflexão. Embora seja um solo, a atriz estará acompanhada de personagens inspirados em histórias reais: Fátima, Bruno, Clarice, Wagner, além de diversos artistas de grande reconhecimento, tecendo um bordado de vida e arte. “O desafio deste espetáculo é o de ressignificar nossa obra nesses tempos de pandemia, voltar a promover os encontros, com afeto e segurança. Contando pedaços de vida embalados pela arte, pretendendo ampliar o nosso teatro para uma real experiência de empatia”, conclui a atriz.

Realizada por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, a peça conta com o cineasta, roteirista, criador e diretor Luiz Villaça. A diretora de arte Simone Mina, premiada por importantes parcerias na cena teatral também faz parte deste time que tem ainda Rafael Gomes, responsável por montagens teatrais de reconhecimento nacional e a pesquisadora, encenadora e pedagoga no campo da dança e do teatro Kenia Dias que desenvolve trabalhos com o foco nas dinâmicas do movimento e suas relações com a improvisação. Para completar o quadro de profissionais das artes, Fernanda Maia, musicista e diretora musical.

O gerente do Teatro SESC de Santo André, Jayme Paez, exalta a presença da atriz nas ações finais do ano do teatro. “Histórias são ressignificadas pela sensibilidade e delicadeza desta atriz talentosa e recontadas no palco causando no público encantamento”, destaca.

Serviço

Temporada: Até 17 de dezembro.

Classificação indicativa: 12 anos. Duração: 80 minutos.

Local: Teatro SESC Santo André – Rua Tamarutaca, 302, Vila Guiomar, Santo André.

Ingressos: R$ 40,00 (inteira), R$ 20,00 (meia-entrada) e R$12,00 (credencial plena).

Estacionamento: R$6,00 (portadores de Credencial Plena válida) e R$11,00 (público geral).

De 11/11 a 16/12, sextas, das 21h às 22h. Exceto dia 2/12.

De 12/11 a 17/12, sábados, das 20h às 21h. Exceto dia 3/12.

Foto: Guilherme Luiz de Carvalho/Divulgação