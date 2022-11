Pela quarta vez, julgamento dos acusados de matar a família Gonçalves é adiado

Renan Soares

Especial para o Diário



21/11/2022 | 13:03



Atualizada às 14h01

A Justiça adiou, pela quarta vez, o julgamento dos cinco acusados de roubar, assassinar e ocultar os corpos de Flaviana de Meneses Gonçalves, na época do crime com 40 anos, Romuyuki Veras, 43, e o filho deles, Juan Victor Gonçalves, 15, em 28 de janeiro de 2020. A decisão foi tomada hoje durante nova tentativa de julgamento dos réus­: a primeira foi no dia 21 de fevereiro, a segunda em 13 de junho, e a última em 19 de setembro, no Fórum de Santo André. Uma nova data foi marcada para 6 de março de 2023.

O assassinato teve repercussão, já que a filha do casal, Anaflavia Meneses Gonçalves, 24 anos na época do crime, está envolvida. Além dela, a sua então companheira Carina Ramos de Abreu, 31, também é acusada do crime, além de Juliano Oliveira, 22, Jonathan Fagundes, 23, primos de Carina­, e Guilherme Ramos, que tinha 19. O julgamento de todos os acusados tem previsão de acontecer daqui a quatro meses. Segundo a assessoria do Fórum, “algumas testemunhas faltaram, e as partes não abriram mão de ouvi-las”.

De acordo com a apuração do Diário, além da falta de testemunhas, o advogado de defesa de Carina – Fábio Gomes da Costa – apresentou atestado e disse estar impossibilitado de ir ao Fórum em razão de afastamento médico. O advogado de defesa de Anaflavia, e também de Guilherme, Leonardo José Gomes, pediu nos últimos dias um laudo de Incidente de Insanidade Mental para a sua cliente, o documento, porém, não ficou pronto a tempo. Este exame pode levar até 6 meses para ser concluído.

O advogado Epaminondas Gomes de Farias, assistente de acusação da família, avaliou o adiamento. Para ele, apesar da tristeza, o pedido da defesa é legítimo, para não restar nenhum tipo de nulidade na acusação, com risco de colocá-los em liberdade. “A ideia seria realizar o júri com relação ao Guilherme, Jonathan, e Juliano em virtude da ausência de algumas testemunhas (de defesa). É triste, mas temos um processo com um conjunto probatório muito robusto, que dá conta da condenação deles a qualquer momento. Aguardar (a nova data), não podemos julgar de qualquer forma, mas sabemos que o caixão dessa família ainda continua aberto,” avaliou o advogado.

Vera Lúcia Chagas Conceição, mãe de Flaviana, esteve novamente no Fórum, Em sua primeira fala após mais uma ida ao local sem a realização dos julgamentos, ela diz: “Não sei se até março estarei viva”. Mesmo com o desânimo e indignação, Vera Lúcia afirma que continuará a vir. “Não é possível (o novo adiamento), sensação de injustiça, de impunidade. Fiquei lá dentro em um banquinho logo na entrada, de cimento, igual uma estátua. Pode demorar (para serem julgados) mas, eu vou estar aqui esperando”.

A advogada dos irmãos Jonathan e Juliano, Alessandra Jirardi, disse à reportagem que queria realizar o júri, mas devido aos imprevistos, não havia a possibilidade de ser realizado. “Queremos que o julgamento seja realizado o quanto antes, mas nesse caso, não é justo que um réu só seja julgado hoje e os demais não”, afirma. O júri seria composto por 7 jurados (de 25 convocados) e presidido pelo juiz Lucas Tambor Bueno. Os cinco réus respondem por homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver, roubo e associação criminosa. Quatro estão presos em Tremembé, no Interior, a exceção é Guilherme, que está detido no CDP (Centro de Detenção Provisória) II de Pinheiros.

De acordo com a polícia, Anaflavia e a ex-namorada informaram aos três homens que havia cerca de R$ 85 mil em um cofre dentro da residência do casal, em Santo André. Juntos, eles entraram no local. No dia do roubo, segundo a denúncia feita pelo MP (Ministério Público), os acusados não encontraram a quantia de dinheiro, ameaçaram as vítimas, e, então, decidiram matá-las. Os três foram levados à Estrada do Montanhão, em São Bernardo, onde o veículo foi incendiado e todos morreram carbonizados.