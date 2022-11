Segunda edição da Exposição de Gatos Exóticos e Gigantes atrai famílias do Grande ABC

Coluna Social



21/11/2022 | 12:59



Da Redação

A Exposição de Gatos Exóticos e Gigantes aguardada por quem adora gatos está prestes a acontecer em Santo André, no último final de semana de novembro. A atração contará com food truck, espaço kids com pula-pula, piscina de bolinhas e escorregador e ainda terá avaliação nutricional aos pets.

Após o sucesso do ano passado, com 5 mil pessoas presentes no primeiro dia, a Animaniac’s & Breeds realizará mais uma edição a fim de reunir famílias para um dia com lazer e muito conhecimento sobre as raças exóticas, lembrando felinos que geralmente são vistos em filmes e desenhos.

Raças como Bengal (conhecido como “leopardo”), British Shorthair (considerada a mais antiga dos felinos), os famosos Persa, Spynx (canadense e sem pelos), Exótico e Maine Coon, considerado o maior gato doméstico do mundo, estarão na exposição. Esta última pode chegar a 11 quilos e a 1,20 m de comprimento e seus representantes chamam a atenção por serem dóceis e fáceis de lidar, apesar de serem julgados como selvagens pelo seu tamanho diferente.

O protagonista da exposição é o Maine Coon, que gera diversas teorias para explicar o grande porte. Alguns contam que o felino surgiu depois de um cruzamento entre gatos e guaxinins, outros acreditam que descendem dos gatos enviados por Maria Antonieta, no século XVIII.

O diretor da experiência e veterinário René Passos, conta que a primeira exposição surpreendeu com o público e que teve muitos pedidos para que acontecesse novamente, e que além da curiosidade das famílias, pôde tirar muitas dúvidas sobre a rotina e cuidado com felinos. “Os visitantes saíram muito animados e entusiasmados, alguns foram até despertados para adquirir um felino e ficaram curiosos para saber quando seria o próximo evento”, explica René.

Serviço:

Data: 26 e 27 de novembro.

Horário: 10h às 17h.

Local: Animaniac’s & Breeds unidade Santo André. Av. Dom Pedro II, 1861, Santo André.

Foto: Divulgação