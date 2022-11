PMI: veja os projetos mais influentes de 2022

Da Redação

Do 33Giga



21/11/2022 | 12:55



O Project Management Institute (PMI), organização líder mundial para profissionais de gerenciamento em projetos, anunciasua quarta lista anual dos Projetos Mais Influentes, mostrando os 50 projetos mais influentes dos últimos 12 meses.

A lista, que estreou em 2019 em homenagem ao 50º aniversário do PMI, destaca projetos no mundo, em todas as áreas, que alcançaram marcos significativos e transformaram seus setores. A lista destaca o progresso que as equipes de projeto fizeram em projetos inovadores em educação, clima, arquitetura, tecnologia, saúde e muito mais.

A lista de projetos mais influentes de 2022 prova como os gerentes de projeto podem fazer isso acontecer – mesmo nos momentos mais desafiadores. O relatório PMI 2022 Global Megatrends identificou seis megatendências que tem impacto nos negócios e na forma como vivemos – da disrupção digital e mudanças climáticas aos movimentos pela igualdade. À medida que as organizações desenvolvem ideias para mitigar seus impactos negativos, elas se voltam para os gerentes de projeto para ajudá-los a transformar essas ideias em realidade.

“No PMI, acreditamos que a excelência na execução de projetos é fundamental para enfrentar os desafios e oportunidades atuais”, diz Pierre Le Manh, presidente e diretor executivo do Project Management Institute. “Os Projetos Mais Influentes deste ano demonstram seu poder – e dos profissionais de projeto por trás deles – para gerar impacto e moldar nosso futuro”.

Membros da comunidade de gerenciamento de projetos – incluindo especialistas, voluntários, acadêmicos e líderes do setor de todo o mundo – contribuíram e indicaram para a lista deste ano. O conjunto de projetos, que somava milhares, foram então examinado por uma equipe de liderança do PMI.

A lista final reflete como o PMI visualiza os projetos: como forças poderosas na criação de mudanças, alcance de metas e resolução de problemas. Os profissionais de projeto e as equipes por trás desses projetos são pessoas capacitadas, que resolvem problemas de forma criativa, ajudam equipes multifuncionais a trabalharem juntas e moldam o futuro de suas organizações e comunidades.

Os homenageados incluem projetos importantes, como reimaginar a força de trabalho moderna para atender às demandas de funcionários e empregadores; o telescópio mais complexo e poderoso já construído; e o combate à expansão urbana ao mesmo tempo em que eleva as opções de habitação a preços acessíveis.

Além disso, o PMI organizou 30 listas reconhecendo os 10 projetos mais influentes em uma variedade de regiões e indústrias. No total, as listas incluem mais de 200 projetos inovadores em uma ampla variedade de setores e países.

Projetos brasileiros em destaque na lista dos 50 Projetos mais influentes de 2022

Real Digital (área de Finanças): foi apontado por modernizar a economia do Brasil com uma nova moeda digital. O Banco Central do Brasil planeja lançar uma versão digital de sua moeda tradicional, o real – um projeto que poderia reimaginar a indústria de pagamentos do país e, ao mesmo tempo, combater o financiamento de operações ilícitas. Desenvolvedores de fintech de todo o mundo participaram do projeto Life Challenge, que visa construir produtos viáveis ??para explorar rapidamente o potencial aplicações para o Real Digital. Em março, nove empresas foram escolhidas para desenvolver pilotos, que estão programados para serem lançados em 2023. O projeto foi o 7º colocado na lista dos top 50.

Áudio Gran Cursos (educação): projeto que visa expandir o acesso educacional com uma enorme coleção de audiolivros em português. A gigante brasileira de edtech Gran Cursos Online tem como objetivo democratizar a educação e levá-las para todos que buscam um futuro melhor. Com isso, disponibilizou ofertas robustas de cursos para pessoas com baixa visão ou cegueira total (ou ainda para pessoas que preferem aprender por áudio). Para tornar o processo tradicionalmente demorado de gravação de voz individual de seu catálogo de 28.000 livros em audiolivros mais alcançáveis, a Gran Cursos Online fez parceria com a BRLink para desenvolver um sistema automatizado para converter todo o conteúdo da empresa em audiolivros – em oito curtas semanas. O resultado é a maior coleção de audiolivros em língua portuguesa do mundo. O projeto foi o 45º colocado na lista dos top 50.

Top 10 Projetos Regionais na América Latina

Centro de Educação e Pesquisa Albert Einstein: O Hospital Albert Einstein foi fundado em 1955. Em 1999, tornou-se a primeira instituição de saúde fora dos Estados Unidos a ser reconhecida pela Joint Commission International. É considerada uma das melhores instituições médicas da América Latina. O Hospital tem alta capacidade tecnológica e tem foco em operações médicas de alta complexidade, como cardiologia, oncologia, ortopedia, neurologia e cirurgias.

“A quarta lista anual de Projetos Mais Influentes em 2022 demonstra como os gerentes de projeto e agentes de mudança encontraram maneiras engenhosas de manter as iniciativas avançando em meio a interrupções globais. Também destaca o progresso feito em projetos inovadores em educação, ação climática, arquitetura, tecnologia, saúde e outros”, completa Ricardo Triana, diretor-geral do Project Management Institute para o Brasil e a América Latina.

Lista dos Projetos escolhidos

A lista dos 50 Projetos Mais Influentes de 2022 pode ser acessada aqui e a lista dos Top 10 Projetos de América Latina pode ser acessada Aqui. Já a página com todas as listas pode ser acessada aqui.