Aos 39 anos de idade, Chris Hemsworth anuncia pausa na carreira após descobrir predisposição para Alzheimer

21/11/2022 | 12:10



Após descobrir predisposição para a doença de Alzheimer, Chris Hemsworth decidiu dar uma pausa na carreira e focar em sua família durante esse período. O ator é casado com a atriz Elsa Pataky, e pai de três filhos: India, de dez anos de idade, e dos gêmeos Sasha e Tristan, de oito anos de idade.

Segundo o ator, a sua decisão ocorreu após gravar um episódio de sua nova série, Limitless, produzida pela Disney.

- Fazer um episódio sobre morte e encarar a minha própria mortalidade me fez pensar: meu Deus, ainda não estou pronto para morrer, disse ele à revista Vanity Fair.

E, continuou:

- Eu quero um dia me sentar e ter clareza sobre isso, com maior gratidão e tranquilidade. Começarei a falar sobre os meus filhos a minha família? Foi esse gatilho que me impulsionou a buscar essa pausa. Desde o término do show tenho finalizado uma série de compromissos já fechados.

Vale lembrar que o astro descobriu a predisposição para Alzheimer durante os preparativos para as filmagens de Limitless.