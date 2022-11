Bourbon Atibaia tem programação especial para a Copa do Mundo

Redação

Do Rota de Férias



21/11/2022 | 11:55



O Bourbon Atibaia, no interior de São Paulo, preparou uma programação especial para quem pretende viajar durante a Copa do Mundo. Os visitantes poderão participar de jogos no campo oficial do resort, tirar fotos com uma réplica da taça e assistir às partidas em telão.

Programação de Copa do Mundo no Bourbon Atibaia

O pontapé inicial da programação vai começar na Arena Bourbon, que irá convidar todos a saber um pouco mais sobre as histórias da Copa do Mundo. A galera também poderá explorar os ambientes temáticos com jogos de mesa, videogames e shows recreativos em dias de jogos do Brasil, com direito a pontos instagramáveis e até uma réplica da taça.

A emoção aumentará ainda mais nos dias de jogos do Brasil, que serão transmitidos ao vivo no Theatro Bourbon em uma experiência inesquecível, com uma decoração especial para todos se sentirem dentro de um campo de futebol.

Nos dias das partidas da Seleção Brasileira, os hóspedes também terão a oportunidade de disputar uma partida no campo oficial de futebol do resort. O local tem uma estrutura completa e durante todo o ano recebe diversas equipes. Além disso, o complexo já hospedou seleções durante a Copa do Mundo do Brasil em 2014.

Depois de torcer, nada melhor do que curtir as atividades esportivas preparadas pela Equipe de Entretenimento e Lazer do resort. Entre as atrações estão o ponto de troca de figurinhas para completar o álbum mais desejado do ano, além de disputas entre as crianças na Copinha Bourbon.

A gastronomia do renomado chef executivo Juan Banegas irá trazer toda a diversidade dos países participantes da Copa do Mundo em buffets que contemplam os mais variados tipos de culinária, como asiática, mediterrânea, mexicana, francesa e o buffet Volta ao Mundo. Já no Lobby Bar serão servidos petiscos especiais e uma promoção de Double Chopp nos dias de jogos do Brasil.

