Jojo Todynho sobre tatuagens que seu ex-marido fez em sua homenagem: - Vai passar tinta

21/11/2022 | 11:11



Jojo Todynho assinou os papéis do seu divórcio recentemente e, desde então, está mostrando que está bem e curtindo a vida!

No último domingo, dia 20, a cantora falou sobre o seu ex-marido, Lucas Souza, após ser questionada por Luciano Huck durante o programa Domingão. O apresentador quis saber se ela fez alguma tatuagem em homenagem ao ex.

- Jojo, você tinha alguma tatuagem de casamento que cobriu também?

-Não, fiz tatuagem não. Ele que tatuou meu nome e meu olho, respondeu.

Huck então questionou o que ela achava que o militar iria fazer com as tatuagens após o fim do relacionamento:

- Agora eu não sei. Vai passar tinta, disparou a cantora.

- Problema dele, né, brincou Huck.