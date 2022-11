Bruna Marquezine revela que retirou curtida de publicação com piada sobre Neymar Jr.

21/11/2022 | 11:10



No último sábado, dia 19, Bruna Marquezine esclareceu nas redes sociais que retirou a curtida que havia deixado em uma publicação que fazia piada com Neymar Jr. A revelação da atriz veio após uma internauta escrever no Twitter:

Engraçado que falaram tanto para a mulher tocar a vida dela e fechar ciclos passados e quando têm qualquer prova que isso aconteceu vem com papo que ela não supera. Pedidos no personagem.

Nos comentários, outra usuária da plataforma rebateu:

Só que a pouquíssimo tempo foi mostrado através de uma curtida que falava do ex que ela não supera nunca. Então?

Assim que viu a acusação, Bruna fez questão de tirar a história a limpo e colocar um ponto final nos boatos:

Eu NÃO vi. Era o último slide de dez. Devo ter visto metade dos memes, achei algum engraçado e curti. Quando vi aqui no Twitter que tinha curtido fiz questão de ir descurtir, mas vocês não pararam de repercutir até virar notícia, porque vocês gostam dessa associação. O quão difícil é aceitar e respeitar o que eu venho dizendo há anos?!