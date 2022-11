Meteorito de Winchcombe reforça tese de que água da Terra veio do espaço

Bianca Bellucci

Do 33Giga



21/11/2022 | 10:55



Um meteorito coletado em Winchcombe, cidade localizada no sudoeste da Inglaterra, reforça a suposição de que rochas do espaço podem ter trazido componentes químicos importantes para a Terra. Isso porque o artefato contém átomos de hidrogênio em sua composição que são bastante semelhantes aos da água encontrada no planeta.

Em fevereiro de 2021, mais de 500g de detritos foram recolhidos de jardins residenciais, calçadas e campos depois que uma bola de fogo gigante atravessou os céus de Winchcombe. Como foram recuperados menos de 12 horas após a queda, significa que o meteorito foi pouco exposto a elementos da Terra, permitindo que mantivesse sua composição química intocada.

Para analisar os minerais e elementos do meteorito de Winchcombe, os cientistas o poliram, aqueceram e bombardearam com raio-X e laser. Isso revelou que a água representava até 11% do seu peso e que veio da parte externa do cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter.

Os resultados publicados na última quarta-feira (16 de novembro) na revista Science Advances, no entanto, são apenas uma parte das análises do meteorito de Winchcombe. Pesquisadores vão continuar estudando o artefato com o intuito de desvendar mais segredos sobre as origens do Sistema Solar.