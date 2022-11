Déa Lúcia faz pedido especial para Neymar Jr. durante a Copa do Mundo: - Não leva tombo, faz gol

21/11/2022 | 10:10



Super bem humorada, Dona Déa Lúcia conversou com dois jogadores da seleção brasileira que estão no Qatar para disputar a Copa do Mundo, Alisson Becker e Casemiro. O bate-papo aconteceu durante o programa Domingão com Huck e a mãe de Paulo Gustavo deixou bem claro que quer ver o Brasil ser campeão e trazer a taça para o país ao final dos jogos. Então para isso, ela direcionou a mensagem para Neymar Jr.:

- No momento que o Brasil vive, de divisão, o futebol tem essa capacidade de unir o Brasil. Então eu queria fazer um pedido pra ele, pro Casemiro não, vou chamar ele de Carlinhos, como ele é chamado na família. Carlinhos, vovó Déa vai pedir pra você falar pro Neymar pra ele não levar tombo! Pra ele fazer gol. Um beijo pra você.

Os dois jogadores não souberam como reagir na hora e só mantiveram um sorriso no rosto.