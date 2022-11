G4: edtech usa IA para ensinar equipes

Da Redação

Aliar inteligência artificial, conteúdo high-end em trilhas personalizadas individualmente. O que parece um sonho tecnológico distante para gestores de pessoas em empresas de qualquer porte do Brasil é uma realidade no G4 Educação.

A edtech possibilita, pelo G4 Skills, que empresas consigam desenvolver habilidades de maneira personalizada para cada colaborador.

“Capacitar cada colaborador em uma jornada única de aprendizado, para promover um crescimento saudável do negócio como consequência do desenvolvimento do time, com aprendizado de verdade”. É assim que Tallis Gomes, fundador e chairman do G4 Educação, define o G4 Skills.

“Mais do que oferecer treinamentos pré-gravados, o que fazemos é criar jornadas cruzando objetivos da companhia com os gaps de habilidades de cada colaborador, dentro dessa plataforma inteligente de ensino, promovendo o mais alto desempenho dos profissionais para o negócio. Então todos ganham, empresa e funcionário”, detalha Tallis. O progresso e desenvolvimento de cada um pode ser acompanhado na plataforma, com dashboards e relatórios completos.

Entre os conteúdos que o G4 Skills aborda, estão Gestão, Liderança, Vendas, Planejamento, Cultura, Financeiro, Contratação, Growth, Marketing, Customer Experience e Soft Skills.