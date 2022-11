Neymar Jr. decide cobrir a tatuagem que fez com Bruna Marquezine

21/11/2022 | 09:10



Não é novidade para ninguém que Neymar Jr. já manteve um relacionamento um tanto quanto longa entre idas e vindas com Bruna Marquezine, e na época que estiveram juntos, os dois fizeram uma tatuagem de coração em um dos dedos da mão.

Mesmo discreta a marquinha, parece que o jogador de futebol decidiu que aquilo já não fazia mais parte de sua vida. Tudo porque durante o quadro Acredite em quem quiser, quadro do Domingão com Huck, alguns famosos tinham que adivinhar quem era o responsável pelas ilustrações no corpo do atacante.

E durante o bate-papo, foi levantada a questão se ele teria mesmo ou não ainda essa tatuagem e o artista que fez o desenho na pele do atleta revelou que ele tampou mesmo.

- Ele cobriu o coração.

Parece que ele virou a página então, né!?