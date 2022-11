Quais filmes da Marvel estreiam em 2023?

Rebecca Vettore

21/11/2022



A produção de filmes de super-heróis não para nunca. E na Marvel não é diferente.

Neste ano, a produtora lançou o terceiro filme do Doutor Estranho, com toque de suspense e terror, o quarto filme do Thor, no qual o humor e o drama tomaram conta, e o segundo do Pantera Negra, que foi estrelado por Letitia Wright, na pele da irmã do falecido Chadwick Boseman.

Para o ano que vem, a Marvel promete estreias especiais.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania

Estreia: 16 de fevereiro de 2023

O terceiro filme da saga estreia no segundo mês do ano. Nele, a família toda de Scott Lang será sugada para o reino quântico, desde o sogro até a filha. Pelo trailer, não dá para entender muita coisa do que vai acontecer, mas é prometido uma grande aventura e a revelação de um segredo muito importante.

Porém já sabemos quem será o vilão, Kang, o Conquistador, que será interpretado por Jonathan Majors, que deve aparecer em 2025 no novo filme dos Vingadores.

Além disso, Cassie, filha do Homem-Formiga, será vivida por uma terceira atriz, Kathryn Newton, conhecida por seus papéis em dois filmes de terror: Freaky – No Corpo de um Assassino e Atividade Paranormal 4.

Guardiões da Galáxia Vol. 3

Estreia: 5 de maio de 2023

Ainda sem trailer e teaser, por isso sem muitas informações, mas se filme seguir o especial de Natal dos Guardiões já sabemos quem estará no elenco principal: Chris Pratt dando vida a Peter Quill, Drax interpretado por Dave Bautista, Pom Klementieff como Mantis, Vin Diesel fazendo a voz de Groot e Bradley Cooper dublando o raivoso Rocket.

Se você está com saudade dessa turma, pode conferir o especial de Natal no dia 25 de novembro. No trailer da produção, Peter Quill aparece ainda muito decepcionado com a partida de Gamora (Zoe Saldana), e para tentar deixar o Natal dele mais alegre, Drax e Mantis planejam fazer uma festa com presença Kevin Bacon, ator que o senhor das Estrelas é super fã.

The Marvels: Capitã Marvel 2

Estreia: 28 de julho de 2023

Mesmo sem nenhum teaser ou trailer, já sabemos que nesta segunda produção terá a presença de duas super-heroínas, Carol Danvers como Capitã Marvel e Kamala Khan como Ms Marvel. Além das duas personagens icônicas, vamos conferir Teyonah Parris interpretando novamente Monica Rambeau. Na série Wandavision ela pareceu ter ganho super poderes, então isso já deve trazer mais emoção para o filme.

Para quem ainda não conhece Kamala Khan vale a pena assistir a série Ms. Marvel, disponível na Disney+.

Bônus: estreias de séries da Marvel

Além dos filmes, a Marvel novamente investiu na produção de séries de personagens do universo de super-hérois. A segunda temporada de What If…? chega no início de 2023, Invasão Secreta, com a presença de Nick Fury deve estrear na Disney+ entre março e junho de 2023 e Echo chega no streaming entre junho e setembro do ano que vem.

A previsão da segunda temporada de Loki está marcada para o mesmo período de Echo.