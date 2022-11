Natália Deodato revela que tinha ideia de formar um trisal com Eliezer e Maria enquanto estava no BBB

20/11/2022 | 18:10



Sem tabus! Natália Deodato revelou detalhes para lá de íntimos, sobre sua estratégia de jogo enquanto estava no Big Brother Brasil, as revelações foram feitas durante a participação da influencer no podcast Link Podcast, que é apresentado por Lucas Selfie.

Segundo Natália, ao contraio do que muitos pensavam, ela queria formar um trisal junto com Eliezer e Maria:

- Meu intuito era criar um trisal: eu, o Eli e a Maria. Era minha ideia. No dia que eu beijei o Eli, eu falei: Maria, me dá um beijo e ela me deu um selinho. Mas ela ficou meio sentida, porque achou que foi escondido. Aí veio o lance da baldada e eu fiquei muito frágil e sensível.

E não para por aí, a ex-BBB foi eliminada na 13° semana do reality, mas ela conta que ficar que Eliezer a ajudou a não sair na 7°, espertinha , né?

- Maria foi expulsa, fiquei super mal e pensei: se eu não me segurar, na sétima semana eu que rodo. Então comecei a ficar com Eli. Isso me tirou um pouco dos votos do peso do Lollipop e consegui ir permanecendo na casa.

E segundo ela, Eli também traçou uma estratégia enquanto os dois estavam juntos:

- Não tenho dúvidas que foi safadeza, mas foi bastante estratégia também