Morre aos 49 anos de idade Jason David Frank, ator de Power Rangers

20/11/2022 | 17:11



No último sábado, dia 19, morreu o ator Jason David Frank, que participou do programa Power Rangers. Aos 49 anos de idade, o artista fez parte de diversos seriados e ficou marcado como o Power Ranger verde. A notícia foi anunciada pelo TMZ e confirmada por familiares do famoso.

O ator foi um dos heróis mais reconhecidos do show, principalmente por sua grande habilidade nas artes marciais. Jason foi lutador profissional de MMA durante dois anos.

Frank tinha quatro filhos e cometeu suicídio no Texas, nos Estados Unidos. A notícia da perda chocou os fãs de Power Rangers, que prestaram homenagens nas redes sociais.