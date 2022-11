Jojo Todynho sobre a estreia de Central da Copa: Copa do Mundo é um momento de união

20/11/2022 | 16:11



Jojo Todynho que fará a estreia do novo programa sobre a Copa do Mundo, na próxima segunda-feira, dia 21, falou um pouco sobre sua reação e expectativa de participar da Central da Copa. Em entrevista ao EXTRA, a cantora também falou sobre o que espera da seleção no campeonato:

- Quando veio o convite, fiquei com medo, não queria tomar o lugar de ninguém. Mas me garantiram: Todo mundo do esporte vai estar trabalhando nessa Copa. Com você, a gente quer um entretenimento diferente. Copa do Mundo é um momento de união, em que o Brasil todo vibra junto. Estou na esperança de que esse hexa vai vir, em nome de Jesus! Neymar Júnior, meu amiguíssimo e jogador favorito, é uma pessoa maravilhosa. Não vai decepcionar.

Junto com a Jojo, o programa que será exibido na TV Globo após a Tela Quente, terá apresentação de Alex Escobar, Lucas Gutierrez, Fred e Marcelo Adnet.