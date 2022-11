Após ser vista com Arthur Aguiar em palestra de casais, Maíra Cardi se manifesta: É um curso pra vida

20/11/2022 | 15:11



Após serem vistos juntos em um curso para casais, Maíra Cardi contou o motivo de ter ido com seu ex-marido, Arthur Aguiar. A coach revelou em seus Stories que já haviam comprado o evento quando ainda estavam casados.

- Há uns quatro meses atrás eu fiz um curso sensacional de uns amigos meus que mudou completamente a minha vida, o Paulo Vieira e a Camila. E eu decidi fazer para minha equipe inteira, família, para todo mundo. Na época eu estava casada, a Camila e o Paulo falaram do curso pra casamento, pra casais, pra família, pra princípios. Eles fazem cursos pra vida, na verdade são imersões. Acabei me separando antes do curso. E eu decidi fazer, independentemente, se eu estou casada, separada.

Maíra completou dizendo que levou sua filha para o evento e ela ficou brincando enquanto os pais iam à palestra. Ainda se explicando sobre a situação, a ex-BBB contou que a palestra serve para falar de valores familiares:

- Estou aqui falando pra vocês porque saiu num site de fofoca, falando que estamos de volta. Não é isso. É um curso pra vida, pra família, pra base familiar. Não é pra reconstruir não, muito pelo contrário, é pra dar início.

Cardi ainda contou que a primeira coisa que fez ao separar foi perguntar para a amiga que faz o evento, se poderia ir mesmo separada.