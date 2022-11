Após divórcio, Tom Brady e Gisele Bündchen param construção de mansão em Miami, nos Estados Unidos

20/11/2022 | 15:11



Desde outubro deste ano, Tom Brady e Gisele Bündchen pararam as obras de construção de uma mansão em Miami, nos Estados Unidos. A paralisação aconteceu quando os boatos de separação começaram, mas por conta do furacão Ian.

Agora com o divórcio anunciado por Gisele e Tom, a volta das equipes não tem previsão, de acordo com o jornal The New York Post. As imagens do local mostram vigas expostas, muita sujeira e um campo de obras abandonado.

Nos planos a mansão teria 11 banheiros, cinco quartos e um elevador. A divisão seria feita em três partes anexas. Em uma delas teria uma academia com direito a sauna, vestiário e sala de massagem.