Os donos da história

Beatriz Mirelle

Do Diário do Grande ABC



20/11/2022 | 14:16



Pele escura, nariz e boca grandes e cabelo enroladinho. Corajosos, doces e inteligentes. Assim são os personagens de livros como O Black Power de Akin, de Kiusam Oliveira, O Pequeno Príncipe Preto, de Rodrigo França, Amoras, do rapper Emicida, e Sinto O Que Sinto: e a Incrível História de Asta e Jaser, do ator Lázaro Ramos.

A lista de livros com protagonistas pretinhos cresceu nos últimos anos e fez com que os processos para aprender a ler e escrever fossem muito mais diversos, animados e criativos. Além de aumentar o repertório de leituras, essa novas opções ajudam 0 muitas crianças a se identificarem mais com as histórias contadas pelos pais e também professores.

Pensando nisso, o Diarinho selecionou indicações de livros com histórias muito legais para ler com os amiguinhos ou aproveitar para conhecer durante as férias.

Quando lançou o Amoras, pela Companhia das Letrinhas, Emicida afirmou que o objetivo era apresentar referências pretas às crianças. “Amoras é um incentivo para que quando crianças pretas se olhem no espelho, elas estejam um pouco mais fortalecidas. São referências simples que eu não tive”, disse em vídeo publicado no canal oficial do YouTube dele.

O rapper também publicou o livro E Foi Assim Que Eu e a Escuridão Ficamos Amigas. A obra fala sobre o medo do escuro, Emicida apresenta o Medo, um personagem intrometido, que, às vezes, visita até os adultos mesmo sem ser convidado. Ele não é de todo mal e nos lembra que é necessário ter cuidado. Por outro lado, aparece também a Coragem. Com cabelos cacheados, roupas vermelhas e brincos de estrela, ela dá força às pessoas e faz com que o Medo se despeça de fininho.

A escritora andreense Kiusam de Oliveira dedicou boa parte de seu trabalho para destacar a representatividade negra na literatura. Para ela, abordar temáticas como ancestralidade e amor próprio “potencializa nossa existência”.

Além dos já citados, a professora de Letras Cristine de Mattos, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, recomenda a obra Meu Crespo É de Rainha, de Bell Hooks. “Também tem o Herói: O Menino Mais Poderoso do Mundo, Amor de Cabelo<,Matthew Cherry, e Cheirinho de Neném, Patricia Santana”, complementa.