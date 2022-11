Roberta Miranda comenta suposta participação no BBB23

20/11/2022 | 14:11



Após seu ver seu nome ser colocado no meio dos boatos de que participaria da próxima edição do Big Brother Brasil, Roberta Miranda entrou na brincadeira. No Twitter, a sertaneja contou como seriam suas reações dentro da casa mais vigiada do Brasil:

Pagando milhões que mal tem kkkkk. Afinal vou andar semi nua , dar porrada em otário que acordar tarde. Serei expulsa nas primeiras horas! Kkkk Mas trarei muita audiência.

Logo os internautas, entraram na onda e já falaram que iam adorar ver Miranda no BBB23. O programa da TV Globo tem previsão de estrear no dia 16 de janeiro de 2023 e não teve os participantes oficias anunciados.