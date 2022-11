Copa do Mundo começa com Brasil, Argentina e Inglaterra como favorito

Heitor Mazzoco

Do Diário do Grande ABC



20/11/2022



Ao analisar os dois últimos anos e os acontecimentos recentes das seleções, as equipes do Brasil, da Argentina e da Inglaterra despontam como favoritas ao título da maior competição do Planeta: a Copa do Mundo, sediada pela primeira vez em um país do Oriente Médio, o Catar. A Seleção Brasileira, comandada por Tite, soma 15 jogos sem derrota. Foram 12 vitórias e três empates. Embalado com o bom futebol de Vinicius Jr., do Real Madrid, o Brasil chega maduro para a competição. A Seleção Canarinho conta ainda com Neymar, que vai para sua terceira Copa.

A última derrota do Brasil foi em julho de 2021, na Copa América, para a Argentina de Lionel Messi, que está focado e sabe que é a última chance que tem para levantar o caneco. Na sua quinta e última Copa, Messi conta com um elenco como desde Maradona e cia não se via. Já os ingleses foram vice-campeões da Eurocopa 2020, realizada no meio do ano passado por causa da pandemia da Covid-19. Nos pênaltis, a Inglaterra foi derrotada pela Itália, que não está, pela segunda vez seguida, no Mundial.

Outras seleções são pedreiras, claro. França, Alemanha e Espanha, por exemplo. Todas campeãs do torneio. No último amistoso da Alemanha, no entanto, um jogo horrível contra a péssima seleção de Omã, que não saiu na frente do marcador por incompetência. Os alemães venceram por apenas 1 a 0. A Espanha, que busca o bi, já perdeu o lateral-esquerdo José Gayà, que se lesionou. Há ainda Portugal de Cristiano Ronaldo. No time português, o clima não começou bem. Especula-se que Bruno Fernandes e Ronaldo estão em um clima ruim. Os dois jogam no Manchester United (Inglaterra) e, recentemente, Ronaldo deu entrevista com diversas críticas ao time inglês.

Na equipe da França, ao menos cinco jogadores ficaram de fora do Mundial por lesões. Entre eles, o astro Paul Pogba. Na Euro 2020, a França decepcionou e perdeu nas oitavas de final para a Suíça, nos pênaltis.

ABERTURA

Hoje, Catar e Equador fazem a primeira partida da Copa 2022. Um jogo sem nenhuma atração. Para este domingo, melhor acompanhar o evento de abertura, com shows e apresentações regionais.