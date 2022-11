Morgan Freeman faz discurso de inclusão na abertura da Copa do Mundo - Aquilo que nos une é maior do que aquilo que nos divide

20/11/2022 | 13:10



Está aberta mais uma edição da Copa do Mundo! Neste domingo, dia 20, aconteceu a abertura da competição no Catar. O evento aconteceu no estádio Al Bayt, que estava cheio.

Com muita música, tambores e com todos os mascotes das outras edições presentes em campo, a Fifa fez um discurso de inclusão que contou com Morgan Freeman.

- Aquilo que nos une é maior do que aquilo que nos divide. Somos uma grande tribo e a Terra é nossa tenda. Juntos, podemos fazer o chamado para todos se juntarem a nós.

Em outro momento, o astro falou:

- O futebol pega o país inteiro, o mundo, junta as nações, as comunidades, todos nós temos uma história no futebol.

Além do ator, o público presente acompanhou a apresentação do astro de K-pop BTS, Jung Kook. O cantor catari Fahad Al-Kubaisi também soltou a voz no evento. Após a abertura da Copa, vai acontecer o primeiro jogo da competiação entre Catar e Equador, válido pelo Grupo A do torneio.