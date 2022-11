Boninho dá spoiler do BBB23: Até os dummies ganharam roupa nova

20/11/2022 | 13:10



Neste domingo, dia 20, Boninho compartilhou três fotos com um fundo escrito Gracias Big Boss, deixando os fãs do Big Brother Brasil curiosos com o que o diretor pode estar aprontando para a próxima edição.

Na legenda, o marido de Ana Furtado comentou que a equipe já está no final da preparação da casa mais vigiada do Brasil:

Na reta final dos preparativos para o BBB23 e vem muita novidade por aí! Até os dummies ganharam roupa nova! Logo, logo a gente mostra pra vocês!

O programa que movimenta o Brasil e causa alvoroço no Twitter tem a previsão de estrear no dia 16 de janeiro de 2023. E aí, está curioso para saber as novidades?