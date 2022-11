Ticiane Pinheiro e Cesar Tralli curtem a Bahia com a caçula, Manuella

20/11/2022 | 12:11



Ticiane Pinheiro e Cesar Tralli embarcaram para Bahia ao lado da filha caçula, Manuella. O casal está aproveitando alguns dias de descanso e encantando a todos com os momentos compartilhados.

Em suas redes sociais, Tici postou um clique ao lado do maridão e da herdeira na Praia do Forte. Na imagem, o casal apareceu sorridente, enquanto a Manuella fez um biquinho para o registro.

Sanduíche de amor, escreveu ela.

Nos comentários, Cesar Tralli se derreteu por sua família:

Sou feliz demais com vocês?e agradeço sempre a Deus por esta família que me inspira e me desafia a me tornar um ser humano melhor?