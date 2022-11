Lucas Lima faz desabafo sobre sua identidade: Queria que as pessoas entendessem que não sou a Sandy

20/11/2022 | 11:11



Casado há 14 anos com a cantora Sandy, Lucas Lima decidiu fazer um desabafo em suas redes sociais. O músico falou sobre a sua identidade, deixando claro que não é a Sandy, e pediu respeito para algumas pessoas.

Queria que as pessoas entendessem que não sou a Sandy. É bem desconfortável ouvir coisas tipo ai, eu estou encostando na Sandy por tabela ou esse é o mais perto da Sandy que eu já cheguei ou até o infame obrigado pela foto, mas eu queria mesmo com a Sandy. Eu sei que isso passa na cabeça da maioria das pessoas que me encontram, mas tu não precisa verbalizar isso. Não é legal, começou.

Em seguida, Lucas revelou que acabou a amizade com algumas pessoas por conta de situações envolvendo a sua esposa:

Esse ano eu até perdi amigos que eu considerava amigos de verdade porque eu não convidei eles para o show da Sandy. Olha isso: não da Família Lima, da Sandy!!! Como se fosse um show MEU para convidar. Por isso, sei que isso acontece com amigo, é normal que o sentimento passe pela cabeça de quem não convive comigo. Mas como eu falei, dá super para guardar para ti, eu não preciso ouvir isso.

No final, Lucas se explicou e pediu a compreensão de todos:

Amo ver e até receber o carinho que vocês tem pela minha esposa. Me enche de orgulho e de alegria ver isso, de verdade. Sei o tamanho que ela teve e tem na vidas das pessoas e que mexe com uma parte muito bonita de muitos vocês. Espero que tenha dado para sentir todo o cuidado que eu tive para expor de maneira clara e sem agressividade.