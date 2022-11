Bruna Marquezine rebate comentários após deixar de seguir irmã e ex de Neymar: Associação besta que já não faz sentido há anos

20/11/2022 | 10:10



Após ver o seu nome envolvido mais uma vez com o jogador Neymar Jr., seu ex-namorado, Bruna Marquezine decidiu se pronunciar e explicar uma decisão que tomou.

Tudo começou após a atriz deixar de seguir a irmã do craque e sua ex-namorada, Carol Dantas, no Instagram. Em um comentário no Twitter, Bruna explicou que deixou de seguir mais de 200 páginas, incluindo pessoas que não tem mais contato.

Ah gente, poxa vida! Sério mesmo?! Eu dei unfollow em mais de 200 páginas no Instagram, páginas de memes, de marcas, de pessoas que não convivo mais e não interajo nas redes.

Em seguida, ela pediu para as pessoas pararem com a associação besta entre o seu nome e o jogador:

Parem com essa chatice, associação besta desnecessária que já não faz sentido há anos.

Eita! Vale pontuar que Bruna e Neymar ficaram juntos entre 2013 e 2018.