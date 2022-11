Artista da região expõe obras que exaltam cultura afro-brasileira

Beatriz Mirelle

Do Diário do Grande ABC



20/11/2022 | 10:00



A exposição Negras que nos habitam é apresentada no Grande ABC pela primeira vez. Produzida pela artista plástica Joyce Fesan, as 12 obras exaltam a representatividade preta e a importância das culturas afro-brasileiras.

“As obras falam sobre mim, mas também de outras mulheres negras. Trago um percurso histórico. Quando entrei na faculdade de pedagogia, comecei a estudar mais sobre as trajetórias do negro brasileiro e os motivos dessas histórias não chegarem nas salas de aula”, explica Joyce.

Esse processo de pesquisa foi essencial para a artista firmar seu processo de criação e formular uma identidade visual única. “O reaproveitamento dos materiais é algo marcante em todas as minhas obras, assim como o uso da madeira. Antes de passar para a tela, eu penso muito sobre qual perfil de mulher quero que esteja na obra e como desejo retratá-la.”

Com pinceladas marcantes, a artista ressalta o objetivo em destacar a força dessas personagens. As peças estarão expostas no Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes, em Santo André, até hoje (20).

Nesta segunda (21), depois das 18h, estarão no saguão da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Santo André. A partir de 26 de novembro ficarão disponíveis na biblioteca Monteiro Lobato, em São Bernardo, até 5 de dezembro.