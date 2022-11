‘Celebração da negritude, reflexão da história e luta por mais direitos'

Beatriz Mirelle

20/11/2022 | 09:38



Há quase 20 anos que o dia 20 de novembro possui importante significado para a história do País. “O Dia da Consciência Negra é o momento de reafirmação da negritude, celebração da história e luta por mais direitos para população negra”, afirma Sandra Regina da Silva Cassimiro, 56 anos, ativista do Negras Sim, Movimento das Mulheres Negras de Santo André.

A data foi concebida em 1971 e formalizada nacionalmente apenas em 2003, quando foi aprovada a lei 10.639, que estabeleceu a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira. O Dia Nacional de Zumbi, como também é conhecida a data, faz referência à morte do líder do Quilombo dos Palmares. Zumbi foi morto em 1695, por tropas portuguesas, e foi um dos maiores personagens da resistência à escravidão no Brasil.

Desde 2011 que a data integra o calendário oficial brasileiro, porém, o Dia da Consciência Negra ainda não é feriado nacional, apesar de várias cidades e Estados pelo País adotarem o dia. No Grande ABC, os sete municípios instituíram o dia no calendário oficial das cidades e aderiram ao feriado.

“Desde 2003 que lutamos para que o 20 de novembro seja instituído como feriado nacional. Já tiveram diversos projetos de lei para impedir essa demanda. A economia é uma das justificativas. O País para por conta de feriado de uma única religião (Dia de Nossa Senhora), o Brasil para por ponto facultativo entre feriados, mas não pode parar pela Consciência Negra. Isso é reflexo, escancarado, do racismo estrutural presente na nossa sociedade”, expõe o advogado e presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Santo André, Helton Fesan, 47.

A história de Fesan com a luta antirracista e por igualdade racial começou ainda na infância. “Se você era negro automaticamente você era militante. A nossa existência por si só era uma luta diária por direitos, que eram negados constantemente”, descreve o cenário da década de 1980.

CULTURA E POLÍTICA

No Grande ABC, os bailes blacks eram uma das maneiras mais comuns dos jovens negros se reunirem. Para Helton Fesan, a cultura é a primeira forma que a população preta encontra para reivindicar direitos e se reconectar com a ancestralidade. “É uma maneira de gritar e mostrar que ‘nós não somos isso que a sociedade impõe. Somos mais’”.

O advogado também ressalta que os encontros tinham um cunho político essencial para expandir os debates raciais. “A discriminação era mais escancarada. Existia a lei da vadiagem. Então, você precisava justificar sua reunião. Não podia deixar explícito. Falávamos que era roda de samba ou alguma festa. As conversas políticas aconteciam naturalmente.”

O maestro João de Campos, 82, pioneiro na militância negra na região, relembra os primeiros encontros com outros ativistas da região. como o compositor Irineu de Barros Siqueira, com quem fundou o Movimento Negro Andreense. “Nos encontrávamos na Praça Parque Centenário com o pretexto de estudar música. Porém, cada vez mais pessoas apareciam nas reuniões para debater e militar pelos seus direitos”, conta João de Campos.

DESIGUALDADE RACIAL

De acordo com Sandra Cassimiro, o racismo é um projeto institucionalizado a partir de leis e movimentos que introduziram um sistema racial excludente no Brasil. “A partir do dia 14 de maio, os negros escravizados se tornaram ‘livres’ judicialmente, mas estavam sem moradia e sem direito à educação. Havia uma legislação excludente dos negros nas escolas. Então, além desse impacto de estar escravizado tantos anos, eles não tinham direito a nada.”

Em contrapartida, a ativista cita a Lei de Cotas (número 12.711), que completou 10 anos em 2022, como um dos marcos mais simbólicos na luta negra.

Além da implementação das cotas, Sandra destaca a Lei 10.639, de 2003, que inclui como obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira no currículo oficial da Rede de Ensino. Ela afirma que a iniciativa permite a pluralidade de temas tratados por alunos e professores. “Conseguimos inserir a pauta racial de forma mais adequada, ultrapassando a ideia de falar apenas do 13 de maio ou 20 de novembro.” Em Educação Física, por exemplo, as aulas sobre capoeira não trazem apenas o movimento corporal, como também o legado de resistência dessa luta. “Essa é uma forma de resgatar outros lados da história para as nossas crianças.”

AUTODECLARAÇÃO

Na região, até 2010, último censo realizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), 35,1% da população se declarou preta ou parda, quando havia 2,5 milhões de habitantes.

A última estimativa do IBGE já projeta um crescimento de mais de 300 mil habitantes para região e a expectativa é que aumente o número de pessoas que se declarem pretas ou pardas.

Os negros estão ocupando diversos espaços na sociedade e essas referências impactam no outro, levando mais confiança para se enxergarem e se declararem pretos”, aponta Helton Fesan.

Em andamento desde agosto deste ano, os dados do Censo 2022 devem ser divulgados até dia 28 de dezembro.

PROGRAMAÇÃO

Até o fim do mês, os sete municípios promovem agendas para celebrar o Dia da Consciência Negra. Atividades cultuais, palestras, shows, oficinas, entre outras ações fazem parte da programação, que está disponível no site e nas redes sociais das prefeituras.