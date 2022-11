Ruud se impõe, elimina Rublev, e faz decisão do ATP Finals com Novak Djokovic

19/11/2022 | 18:30



Casper Ruud era um grande freguês de Andrey Rublev antes de se enfrentarem no ATP Finals de 2021, há exatos 365 dias. Depois de cinco derrotas seguidas, o tenista desencantou naquele 19 de novembro e eliminou o russo. Neste sábado, ambos se reencontraram em clima de revanche e novamente o norueguês se impôs, despachando o oponente por 6/2 e 6/4. Neste domingo, ele disputa o título com o experiente sérvio Novak Djokovic.

Em grande temporada, Ruud, cabeça de chave número 3 no ATP Finals, precisou de 70 minutos para se garantir na decisão deste domingo, às 15 horas (de Brasília). A vaga poderia ter vindo ainda com mais facilidade. Mas o norueguês acabou perdendo o serviço quando sacava para fechar a partida em duplo 6/2. A tensão falou mais alto, mas ele manteve a calma e se garantiu com 6/4, em pontos diretor no serviço.

Querendo se vingar da eliminação no ATP Finals do ano passado, Rublev começou a partida sacando bem e não tendo problemas para confirmar seus dois primeiros serviços. Com 2 a 2, porém, até salvou dois break points, mas não conseguiu evitar a primeira quebra da partida.

O russo perdeu o saque e a paciência na parcial. Sem conseguir fazer mais nada no set, viu Ruud confirmar os saques em pontos diretos e ainda quebrar novamente para abrir 1 a 0 com 6/2.

Precisando de reação no segundo set, Rublev largou da pior maneira possível, sofrendo duas quebras e ficando atrás em 4 a 0. Ruud sacava com eficiência e não dava chances ao potente sacador. Abriu 5 a 1 e sacou para fechar em 6 a 2, mas acabou quebrado e raro momento de concentração do oponente. Na segunda chance não teve jeito. Pontos em série e festa logo no primeiro match point.