?Atemporais?: Criolo e Emicida homenageiam Paulinho da Viola

19/11/2022 | 17:54



Em homenagem a Paulinho da Viola, que comemorou seu aniversário no último sábado, 12, Criolo e Emicida regravaram duas músicas do artista: Argumento e Não quero vingança. A produção faz parte do projeto musical Atemporais do Spotify, que junto as músicas também lançou dois vídeos exclusivos do processo de gravação dos artistas convidados.

"Ter contato com a obra do Paulinho da Viola é abrir as portas do coração para a arte e para o samba, assim como para uma expressão maior da nossa linguagem", resume Criolo.

"Não quero vingança tem uma mensagem muito bonita de superação, de transcender alguém que te magoou, quem te machucou, de ir além disso. E acho que isso também conversa com o hoje de alguma forma, essa coisa de você ser maior do que o que feriu você, você não se transformar no que machucou você", explica Emicida, que trouxe os Prettos, a dupla de samba Magnu Sousá e Maurílio de Oliveira, que também coproduziu a faixa.