Em 2023, TV Globo não continuará com The Voice+, diz colunista

19/11/2022 | 17:10



Os fãs de música vão ficar tristes com a notícia de que a TV Globo não pretende continuar com o The Voice+, modalidade com participantes com mais de 60 anos de idade, no próximo ano. Segundo informações da Fábia Oliveira, no plano comercial da empresa o programa não aparece.

Ainda de acordo com a colunista, as outras versões do reality musical continuarão, são elas: The Voice, que atualmente conta com a apresentação de Fátima Bernardes, e The Voice Kids.

Além disso outros programas estão na grade para 2023, como o sucesso Pipoca da Ivete e um culinário, que contará com a apresentação de Leandro Hassum.