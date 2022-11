Privilégio inexplicável

Do Diário do Grande ABC



Persiste até os estertores a lamentável dobradinha entre o governo do Estado, ora sob a batuta de Rodrigo Garcia (PSDB), e o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, também tucano. A proximidade dos dois políticos não mereceria que este Diário gastasse papel e tinta se não estivesse causando imenso prejuízo para as demais cidades do Grande ABC. Personalista até o último fio de cabelo, o chefe do Executivo são-bernardense desde sempre atuou pela desestabilização regional. Até o momento, todavia, não se tinha ideia de que seu egocentrismo desequilibrasse o repasse de verbas públicas – inclusive em área tão sensível quanto a da saúde. É pena que o Palácio dos Bandeirantes entre neste jogo.

Reportagem publicada nesta edição revela que São Bernardo vai receber 72,7% dos R$ 160 milhões anunciados por Garcia para custear a saúde no Grande ABC. A cidade administrada por Orlando abocanhará R$ 120 milhões, enquanto outros três municípios – Santo André, São Caetano e Ribeirão Pires – terão de se contentar com migalhas. A situação é ainda mais trágica para Diadema, Mauá e Rio Grande da Serra, as duas primeiras administradas por prefeitos petistas, que sequer constam na relação de repasses do Fundo Estadual de Saúde. O atual governador deveria ter confessado sua predileção por um município na época em que buscava nos sete os votos para lhe reconduzir à reeleição.

Atribuir responsabilidade pelo desequilíbrio na divisão orçamentária a Orlando é perfeitamente lógico quando se sabe da proximidade que goza, e da influência que tem, com o governador. Estivesse realmente preocupado com o Grande ABC, em nome de quem fala sempre que precisa proteger interesses políticos pessoais e/ou os da mulher, a deputada estadual Carla Morando (PSDB), o são-bernardense poderia utilizar-se da intimidade com o colega paulista para advogar por distribuição equânime de verbas às sete cidades. Agir assim, porém, seria demais para político que trocou a grandeza da liderança regional, que alguns chegaram a lhe conferir, pela pequenez da defesa do próprio umbigo.