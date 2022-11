Sabrina Sato revela dica sobre sua vida íntima com Duda Nagle

19/11/2022 | 16:11



Na próxima segunda-feira, dia 21, estreia a nova temporada de Lady Night, com apresentação de Tatá Werneck. No vídeo divulgado do programa, uma fala de Sabrina Sato no primeiro episódio chamou a atenção do público.

Em um momento Tatá pergunta se Sato se dá bem com o suor de bailarino. A ex-BBB demorou para entender a questão, mas logo respondeu que sim:

- Ah, suor de bailarino. Por exemplo, ontem, a gente fez um amor, a nossa dança. Aí, eu falei assim: o quê? Vou levantar só porque estou toda suada, com suor do bailarino? Eu fui dormir e acordei hoje e estou com suor de bailarino até agora eu acho. Aprendam comigo. Suor de bailarino é ótimo pra pele.

Após a resposta da convidada, Werneck não perdeu a oportunidade e completou dizendo que esse é o segredo da pele de Sandy.