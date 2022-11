Teatro recebe show da cantora Jordanna com participação de Tata Alves

Da Redação



19/11/2022 | 15:51



As atrações artísticas e culturais continuam tendo presença forte em Mauá. Neste domingo (20), o palco do Teatro Municipal recebe um evento imperdível. O show ‘Jordana convida Tata Alves’ promete uma noite de muita música de qualidade.

Jordanna é cantora, compositora e professora de canto. A artista iniciou sua carreira aos 12 anos, apresentando-se em seu estado natal, Minas Gerais. Radicada em Mauá, Jordana ingressou no circuito cultural paulista e logo foi apontada como uma das grandes revelações da nova geração de cantoras da MPB (Musica Popular Brasileira). Outra estrela do show será a convidada Tata Alves, cantora, compositora e violonista da região do Grande ABC. Tata participou de festivais de música autoral levando premiações como melhor música, melhor vocal, melhor banda e aclamação popular.

O espetáculo terá início a partir das 19h e tem duração aproximada de 90 minutos. O show é livre para todos os públicos e a entrada é gratuita. O Teatro Municipal de Mauá fica na Rua Gabriel Marques, 353, na Vila Noêmia.