Escritora de Diadema é indicada ao Prêmio Jaburi

Da Redação



19/11/2022 | 15:47



O livro Pretos em Conto, volume 2, coletânea de textos de ficção de autores negros, foi indicado ao Prêmio Jabuti, maior premiação da literatura brasileira, na categoria Conto. A obra reúne textos de 17 autores negros, entre eles, Ifè Rosa OADQ, escritora, artista e produtora cultural de Diadema e integrante do coletivo Diadenega. Os vencedores serão conhecidos no dia 24 de novembro. Ifè, que participou das últimas mostras de arte e cultura de Diadema no campo da literatura, relatou que o livro foi resultado das oficinas de escrita criativa realizadas em 2020 pelo escritor Plínio Camillo, que também assina alguns dos contos da obra. Lançada inicialmente apenas no formato digital, a segunda edição do livro ficou a cargo da editora Aldeia de Palavras, criada pela escritora, editora, atriz e mestre em teatro, Cristiane Sobral, que é também uma das autoras dos contos. A escritora de Diadema explicou que todos os contos são de ficção e sobre temas diversos, sendo três de cada um dos participantes. “Os assuntos variam, mas todos tem o ‘pretagonismo’ nas histórias, ou seja, escritores e escritoras pretas que buscam a diversidade dos olhares negros e suas subjetividades em todos os temas abordados”, afirmou.