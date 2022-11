Peça recorre ao teatro de Tchekhov para debater temas da modernidade

Da Redação



19/11/2022



Excertos de dois textos antológicos do dramaturgo russo Anton Tchekhov (1860-1904) foram costurados para resultar na peça Aqui Não é Moscou, construção cênica da Cia Grite de Teatro que está sendo apresentada no campus Conceição da USCS (Universidade Municipal de São Caetano). A peça fica em cartaz até o dia 11.

Com direção geral de Kleber di Lázzare, a encenação da trupe ligada à USCS recorre a trechos das peças As Três Irmãs e Tio Vânia para promover discussões sobre meio ambiente, papel da mulher na sociedade, violências, preconceitos, arte, depressão, melancolia e medo.

Trata-se, segundo a sinopse fornecida pelo grupo, de “uma busca por compreender e debater os nossos males e medos por meio de uma imersão nos tempos e no universo de Tchekhov”. Ana Catarina Santilli, Arthur Zenardi, Gleibson Filho, Gustavo Batistão, Lígia Vasconcelos e Vinícius Venâncio estão no elenco.

Aqui Não é Moscou marca o retorno da companhia teatral aos palcos após intervalo forçado por causa do aparecimento da Covid-19. O último trabalho do grupo data de julho de 2019. Foi exatamente naquela data que se iniciou a pesquisa para a peça atual. A pandemia fez com que o processo se estendesse por mais de três anos, realizado, em grande parte, no formato virtual.

Embora algumas cenas originais das peças de Tchekhov possam ser vistas no palco, a companhia se preocupou em criar algo original. O texto expõe, por meio de diálogos provocativos, o que o coletivo classifica de “caos existencial nessa terceira década do Século 21”. Com duração de 70 minutos, a peça coloca os seis atores se alternando entre as personagens das obras matrizes e também as construídas a partir das provocações das peças de Tcheckhov e os discursos dialéticos e desassossegados que surgiram dos incômodos e medos pessoais do elenco.

A estrutura cênica de Aqui Não é Moscou, concebida por Lázzare e executada por Paula Aviles, mimetiza o universo de um dos mestres do realismo e evoca nevascas, tempestades e poesia. A recomendação etária é de 14 anos.