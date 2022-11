Ranking atualizado da CBF tem Flamengo na liderança e Palmeiras em segundo

19/11/2022 | 15:35



A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu o ranking de clubes de 2023. O Flamengo continua na liderança, até por ter conquistado a Copa do Brasil e a Libertadores na atual temporada. Campeão do Brasileirão, o Palmeiras vem logo atrás, com o Athletico-PR na terceira posição.

Flamengo e Palmeiras aparecem nas duas primeiras posições do ranking pelo terceiro ano consecutivo. O Fortaleza foi quem mais chamou atenção. A oitava colocação no Brasileirão rendeu ao time cearense a sétima posição no ranking. Na última atualização, aparecia em décimo.

O Grêmio foi quem mais perdeu posições. Do quarto lugar, o time gaúcho, mesmo conquistando o acesso na Série B do Campeonato Brasileiro, acabou no 11º lugar, atrás do próprio Internacional, que ficou em décimo.

Chama atenção a posição do Fluminense, que aparece em sétimo no ranking, atrás também de Atlético-MG e São Paulo. Corinthians e Santos também estão no Top-10.

O Vasco, no entanto, é apenas o 22º colocado do ranking. O time carioca continua atrás de Atlético-GO (13º), Ceará (14º) e Juventude (21º), que foram rebaixados no Brasileirão.

O ranking da CBF tem como um dos objetivos definir os classificados para a Copa do Brasil, daqueles times que não garantiram as vagas através dos estaduais ou de competições similares, caso da Copa Paulista, que dá ao campeão o direito de escolher se quer a Série D do Brasileiro ou a Copa do Brasil.

Para medir a classificação dos clubes, a CBF leva em conta os últimos cinco anos. A temporada 2022 tem peso cinco.

Confira o ranking:

1.Flamengo - RJ 17.219 pontos

2.Palmeiras - SP 14.458

3.Athletico - PR 13.760

4.Atlético - MG 13.675

5.São Paulo - SP 13.572

6.Fluminense - RJ 12.856

7.Fortaleza - CE 12.512

8.Corinthians - SP 12.320

9.Santos - SP 11.904

10.Internacional - RS 11.561

11.Grêmio - RS 11.201

12.América - MG 10.640

13.Atlético - GO 10.131

14.Ceará - CE 9.958

15.Bahia - BA 9.189

16.Botafogo-RJ 8.795 394

17.Red Bull Bragantino - SP 8.602

18.Cruzeiro - MG 8.206

19.Goiás - GO 7.868

20.Cuiabá - MT 7.736

21.Juventude - RS 7.161

22.Vasco - RJ 7.098

23.Coritiba - PR 6.761

24.Chapecoense - SC 6.688

25.Avaí - SC 6.159

26.Sport - PE 5.929

27.CRB - AL 5.259

28.CSA - AL 5.088

29. Vitória - BA 4.932

30.Vila Nova - GO 4.785

31.Ponte - SP 4.687

32.Sampaio - MA 4.529

33.Guarani - SP 4.128

34.Criciúma - SC 4.128

35.Operário - PR 3.996

36.Londrina - PR 3.793

37.Náutico - PE 3.720

38.Remo - PA 3.424

39.Tombense - MG 3.326

40.Brasil - RS 3.225

41.Brusque - SC 3.212

42.Figueirense - SC 3.194

43.Paysandu - PA 3.054

44.ABC - RN 2.842

45.Paraná - PR 2.841

46.Ituano - SP 2.721

47.Confiança - SE 2.711

48.Botafogo - SP 2.693

49.Novorizontino - SP 2.327

50.Manaus - AM 2.327

51.Oeste - SP 2.314

52.Volta Redonda - RJ 2.282

53.Ypiranga - RS 2.242

54.Ferroviário - CE 2.237

55.Mirassol - SP 2.165

56.Botafogo - PB 2.132

57.Juazeirense - BA 2.051

58.Altos - PI 2.030

59.Santa Cruz - PE 2.012

60.São José - RS2.005

61.Brasiliense - DF 1.833

62.América - RN 1.577

63.Aparecidense - GO 1.492

64.Campinense - PB 1.484

65.Floresta - CE 1.449

66.Moto - MA 1.323

67.Jacuipense - BA 1.280

68.São Bento - SP 1.232

69.Ferroviária - SP 1.127

70.Caxias - RS 1.126

71.Boa Esporte - MG 1.116

72.Cianorte - PR 1.110

73.São Raimundo - RR 1.102

74.FC Cascavel - PR 1.086

75.Portuguesa - RJ 1.085

76.Tocantinópolis- TO 1.069

77.Globo - RN 1.038

78.Atlético - CE 1.014

79.Treze - PB 973

80.Bahia de Feira - BA 969

81.Quatro de Julho-PI 954

82.Imperatriz - MA945

83.Luverdense - MT 895

84.Caldense - MG 888

84.Atlético - BA 882

86.Joinville - SC 878

87.ASA - AL 873

88.Sergipe - SE 871

89.Atlético - AC 869

90.Boavista - RJ 822

91.Ceilândia - DF 821

92.Rio - AC 806

93.União Rond. - MT 784

94.Azuriz - PR 760

95.Juventude - MA 736

96.Castanhal - PA 708

97.Real Noroeste - ES 708

98.Retrô - PE 689

99.Porto Velho - RO 684

100.Galvez - AC 664