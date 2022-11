Casa do Olhar Luiz Sacilotto completa 30 anos com exposição de Sandra Cinto

Da Redação



A Casa do Olhar Luiz Sacilotto, em Santo André, completou 30 anos no último domingo (13). E para comemorar a data, terá início neste sábado (19) a exposição ‘Esperançar’, de autoria da artista andreense Sandra Cinto, que coincidentemente também celebra três décadas de atuação e compartilha suas obras com o público até 21 de janeiro. Sob curadoria de Nilo de Almeida, a mostra é um passeio pela vida artística de Sandra Cinto, com obras de diversos momentos da carreira da andreense – e tem ainda participação de Albano Afonso, artista visual e companheiro de Sandra. Ela recentemente esteve na Itália e tem as mais diversas experiências em países como Estados Unidos, Espanha e Argentina. “É muito emocionante (voltar), porque passa um filme na cabeça. A terra onde a gente nasce é muito importante. Quando cheguei e vi a casa, achei que está muito bem cuidada e viva. Escolher os trabalhos, pensar cada detalhe como se pudesse dar um presente para minha cidade, voltar falando ‘muito obrigada’, como um jeito de agradecer com o que tenho de melhor. É uma exposição feita com muito amor”, disse. A artista ainda rememora um fato muito especial que criou raiz em suas obras. “Minha mãe lavava o uniforme azul do meu pai, deixava no quintal para secar e as gotinhas escorriam. O azul escorrido do uniforme é o mesmo das minhas pinturas, quer dizer, está no meu DNA onde nasci. Sou filha de um operário do ABC e carrego isso com muito orgulho”. A Casa do Olhar organiza o Salão de Arte Contemporânea Luiz Sacilotto, que terá a partir do dia 25 de novembro sua 50ª edição, e também a Bienal de Gravura. Também estão sob gestão do equipamento o Salão de Exposições do Paço Municipal e o Espaço Permanente do Acervo de Arte Contemporânea de Santo André. A exposição começa neste sábado e ficará aberta das 14h às 18h. A visitação durante a semana, será de terça a sexta, das 10h às 17h. Aos sábados das 10h às 15h.