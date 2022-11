Banca de jornal de Sto.André 'coleciona' roubos em 23 anos

Joyce Cunha

Do Diário do Grande ABC



19/11/2022 | 15:16



A onda de roubos e furtos que entre janeiro e setembro deste ano atingiu a marca de 49.341 registros no Grande ABC, segundo dados da SSP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo), trouxe prejuízos ao proprietário da Banca Industrial, em Santo André. O pequeno comércio do piauiense Pedro Elias do Nascimento, 66 anos, teve roubada a instalação elétrica – cabos, registro e disjuntores – entre a noite de terça-feira (15) e a madrugada de quarta-feira (16).

“Já fui assaltado várias vezes aqui”, lembrou o comerciante que trabalha há 23 anos na banca de jornais situada na Rua Padre Vieira, na esquina com a Avenida Industrial. “Já levaram meu celular que estava carregando. Um motoqueiro viu e pegou”, disse.

No episódio desta semana, outros dois imóveis residenciais e uma clínica médica na mesma rua também tiveram itens da instalação elétrica subtraídos. “Tem duas casas vazias que não tinham mais energia e levara as coisas. Na clínica levaram apenas os cabos, então foi mais fácil resolver”, explicou .

Para não perder o dia de trabalho, a Enel, concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica, restabeleceu provisoriamente o serviço na banca com uma ligação direta na rede. Em prazo de até cinco dias úteis, segundo o comerciante, novo registro deve ser instalado no local. Mais do que o prejuízo financeiro, que deve superar os R$ 250, permanece a sensação de insegurança. “Há muitos anos sofri pelo menos três assaltos à mão armada. Na época minha banca era ponto de troca de carrinhos em uma promoção do Diário de São Paulo. Levaram muitas coisas. A gente sente que não tem proteção nenhuma. Vejo um motoqueiro e já fico com medo”, ressaltou. </CS>Apesar do histórico de perda<CS10.4>s, Pedro do Nascimento se mantém esperançoso. “A gente espera que melhore, né? Eu comprei a banca, em 1999, depois de ser dispensado de uma fábrica. E essa é também uma fonte de renda para minha família. A gente sai às 5h da manhã de casa e luta o dia inteiro. Eu não vou desistir”, concluiu o comerciante. A Polícia Civil investiga a sequência de furtos.