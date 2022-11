Prefeitura entrega revitalização da praça Saturno, no Jardim Irene

Da Redação



19/11/2022 | 15:10



A região da Vila Luzita recebeu nessa sexta-feira (18) a revitalização da Praça Saturno, localizada no Jardim Irene. O espaço é o 47º revitalizado e entregue pela Prefeitura de Santo André. O local recebeu novos equipamentos e promete ser novamente o ponto de encontro dos moradores do entorno. A antiga quadra de cimento recebeu um gramado sintético, com iluminação LED. Os canteiros de vegetação passaram por reformulação, com plantio de forrações, árvores e arbustos. Foram implantadas ainda áreas de convívio e contemplação, além de uma academia ao ar livre e playground. Ocorreu ainda a reforma das escadas com implantação de corrimão. No total, as obras custaram R$ 670 mil.

“Se pegar as imagens de antes, esta praça estava muito degradada, porque é uma tendência: quando as pessoas não usam, o equipamento acaba se degradando mais e, em vez de a comunidade utilizar, são outras pessoas que lamentavelmente acabam tomando conta e o equipamento perde sua função social”, afirmou o prefeito Paulo Serra (PSDB).