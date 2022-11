Governo de SP lança programa de formação para deficientes

Da Redação



19/11/2022 | 14:52



Em comemoração ao Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, o governo de São Paulo, junto ao Sebrae-SP (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), abre inscrições para a oficina on-line Faça Fácil: Transforme Seguidores em Compradores, voltada para mulheres com deficiência.

Segundo Aracélia Costa, secretária de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a organização tem trabalhado ativamente para preencher a agenda dos municípios com inclusão e garantia de acessibilidade para as pessoas com deficiência. “Ao proporcionar oportunidades de capacitação e geração de renda, podemos colaborar para que o ciclo de exclusão que essas mulheres são submetidas seja rompido”, afirma Aracélia.

A iniciativa acontece graças ao programa Todas in-Rede, da secretaria, e do Empreenda Mulher, parte da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.