A unificação do futebol de Sto.André

Da Redação



19/11/2022 | 14:37



Campeão da Copa do Brasil em 2004 e um dos times mais importantes do País, o Esporte Clube Santo André caminha para ficar ainda mais forte. Está praticamente definida a unificação do futebol da cidade, com a união do Ramalhão, com toda sua história, e o Santo André Futebol Clube, com várias conquistas no futsal e um trabalho recém-iniciado nas categorias de base. Dessa forma, Rodolfo Guedes vai se integrar ao corpo diretor do EC Santo André, que tem Celso Luiz de Almeida como presidente do conselho deliberativo. No meio esportivo da cidade, a aliança é vista como uma vitória da tradição esportiva de Santo André, que une forças para pensar no futuro. Dois importantes nomes estão entre os responsáveis por essa união: o prefeito Paulo Serra (PSDB), frequentador assíduo do Estádio Bruno José Daniel, e o secretário de Esporte e Gestão Esportiva Marcelo Chehade (PSDB). Para muitos, o fato é visto como mais um golaço da administração municipal.

Bastidores

Diadema segura

O vereador de Diadema Cabo Angelo (PV) visitou recentemente o coronel Marcelo Gaspar, que assumiu em maio o comando do CPA/M-6, responsável pelo policiamento do Grande ABC. Na conversa, que ocorreu na sede da PM na região, em Santo André, o parlamentar diademense solicitou ao coronel o reforço na segurança para o município. O chefe da Polícia Militar no Grande ABC sinalizou positivamente para a demanda de Cabo Angelo e falou sobre as próximas operações que serão feitas nas áreas de divisas.

Garcia multado

O TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) multou o governador do Estado, Rodrigo Garcia (PSDB), por uso da máquina pública em sua campanha pela reeleição. O valor fixado foi de R$ 21.282,00. Seu candidato a vice, Eugênio Zuliani, foi multado em R$ 5.320,50. A decisão atendeu a pedido da coligação Juntos por São Paulo, que apoiou o candidato Fernando Haddad (PT) ao governo – perdeu para Tarcísio de Freitas (Republicanos) no segundo turno. A coligação alegou que Rodrigo Garcia transformou visitas a prédios estaduais, como hospital, ambulatório, escola e quartel da Polícia Militar, em atos de campanha eleitoral, veiculando fotos e vídeos em suas redes sociais. O governador ainda poderá recorrer da decisão no TSE (Tribunal Superior Eleitoral).