Tarcísio chama Renato Feder para assumir a educação em SP

19/11/2022 | 14:35



O atual secretário de Educação do Paraná, Renato Feder, deve ser escolhido para o mesmo cargo em São Paulo pelo governador eleito Tarcísio de Freitas (Republicamos). Segundo fontes, o convite já foi feito e aceito pelo empresário paulistano, que começou sua carreira na área no terceiro setor.

Feder, 45 anos, foi cotado duas vezes para ser ministro da Educação de Jair Bolsonaro (PL), chegou a ser convidado pelo presidente para a pasta, mas depois desconvidado por pressões de evangélicos e alas ligadas ao escritor Olavo de Carvalho.

Feder já avisou o governador Ratinho Junior (PSD) que aceitaria o convite de Tarcísio e procura colaboradores para sua nova equipe em São Paulo. A assessoria de Tarcísio afirmou que o governador eleito só vai se pronunciar sobre nomes para o secretariado na próxima semana.

Feder era empresário bem-sucedido na área de tecnologia quando passou a trabalhar com educação. Em 2017, abordou em um evento o então secretário de Educação de São Paulo, José Renato Nalini, e pediu emprego. Nalini deu a ele um cargo de assistente, com salário de R$ 8.000. Em 2019, Neder foi indicado para o cargo no Paraná, onde está até hoje.