Pérez agradece Verstappen após se garantir na 1ª fila: 'Max fez ótimo trabalho'

19/11/2022 | 13:16



A equipe da Red Bull garantiu presença com seus dois pilotos na primeira fila do treino classificatório deste sábado, que definiu o grid para o GP de Abu Dabi. Na briga pelo vice-campeonato, Sérgio Pérez agradeceu o espírito de equipe do companheiro Max Verstappen que o ajudou a assegurar o segundo lugar.

"É bom ter essa linha de frente. Max fez um ótimo trabalho para mim. Foi um trabalho de equipe. Trabalhamos muito forte na última parte e estamos ansiosos. Amanhã é o dia que realmente importa. Faltou dar o passo final no Q3, mas é um bom começo", afirmou Pérez após o treino.

O agradecimento de Pérez a Verstappen surge como ponto final de uma polêmica que surgiu no GP São Paulo. Na corrida disputada em Interlagos, o mexicano ficara indignado com a postura do holandês, que com o título da temporada já garantido, não abriu mão do sexto lugar.

Empatado em pontos com o monegasco Charles Leclerc(290), a última etapa do calendário da Fórmula 1 vai servir para definir o vice-campeão de 2022. "A corrida vai ser muito interessante dada a força das Ferraris e das Mercedes", complementou Perez.

Ao final da corrida Sérgio Pérez aproveitou o momento de felicidade para agradecer ainda o apoio da torcida, que ficou gritando o seu nome depois da definição do grid. "Realmente muito especial."