JungKook, do BTS, irá lançar música na abertura da Copa do Mundo

19/11/2022 | 12:11



A cerimônia de abertura da Copa do Mundo do Catar contará com várias celebridades, no próximo domingo, dia 20. Dentre elas, Jungkook do BTS vai participar e cantar uma música inédita, que faz parte da trilha oficial da competição da FIFA.

No mês de outubro, Jungkook viajou ao país para gravar o videoclipe da canção. A música será ouvida em primeira mão pelos fãs que acompanharem o começo da festa do futebol mundial.

Já o music video, será disponibilizado no canal oficial da FIFA no Youtube. Jungkook já está no Catar desde a última terça-feira, dia 15 de novembro, para o evento.